Кремлю посоветовали "изучать астрономию, а не слушать придворных астрологов". Об этом заявил советник главы ОП Михаил Подоляк.
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Реакция ОП на взрывы на российских авиабазах
По словам Подоляка, если очень часто запускать что-либо в воздушное пространство других стран, рано или поздно неизвестные летательные объекты вернутся на место вылета.
Земля круглая. Это открыл еще Галилей. Жаль, что в Кремле не изучали астрономию, предпочитая придворных астрологов. Тогда бы они знали: если очень часто запускать что-либо в воздушное пространство других стран, рано или поздно неизвестные летательные объекты вернутся к месту вылета,
– написал советник главы ОП.
Взрывы на авиабазах России: что известно
- 5 декабря экстренные службы России сообщили, что на аэродроме под Рязанью произошел взрыв на стоянке авиационной техники и загорелся бензовоз. В результате этого погибли 3 человека, еще 6 пострадали.
- Также 5 декабря на аэродроме, откуда авиация России запускает ракеты по Украине, "что-то произошло". Местные сообщают, что слышали взрывы, после которых якобы начался пожар.
- По словам россиян, на аэродром "Энгельс" якобы прилетел беспилотник и повредил 2 ТУ-95. Камеры видеонаблюдения зафиксировали мощный взрыв и пожар.
- Некоторые россияне убеждают своих сограждан, что это "вброс", поскольку официальных сообщений от власти пока не поступило.
- Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин отреагировал на взрывы в Энгельсе. Местные власти же уверяют, что в России ничего не произошло и паниковать россиянам не стоит.
- Представитель Одесской ОВА Сергей Братчук отметил, что даже если это очередная российская ИПСО, то в День волонтера – такая новость "как бальзам". Впрочем, он подчеркнул, что угроза российских массированных атак по Украине все еще сохраняется.