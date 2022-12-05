Крымчане пишут, что слышали взрывы в Джанкое. Там расположен аэропорт с вражеской техникой, сообщает 24 канал.
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От "хлопка" затряслись окна
В местных группах оккупированного Джанкоя жители активно обсуждают "хлопок", который слышался в городе. Есть информация, что взрыв раздался на аэродроме.
Жители рассказывают, что от "хлопка" в домах трясутся окна. Однако пока официальной информации о взрывах в городе нет.
Жители Джанкоя обсуждают взрывы в городе / Скриншот из соцсетей
"Хлопок" посетил и аэродром в Россию: что известно
- 5 декабря в российских телеграмм-каналах появилась информация о том, что на аэродром "Энгельс" прилетел беспилотник и повредил 2 ТУ-95. Камеры видеонаблюдения зафиксировали мощный взрыв и, как следствие, пожар. В результате погибли 3 человека, еще 6 пострадали.
- "Энгельс-2" – одна из важнейших подобных баз в России. Там размещены два полка стратегических бомбардировщиков, являющихся частью российской тактики воздушного ядерного сдерживания. Спутниковые снимки от компаний Maxar Technologies и Planet Labs от 28 ноября свидетельствуют, что аэродром "Энгельс" находится в боевой готовности.
- Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин отреагировал на взрывы в Энгельсе. Местные власти уверяют, что в России ничего не произошло и паниковать россиянам не стоит.
- Представитель Одесской ОВА Сергей Братчук отметил, что даже если это очередная российская ИПСО, то в День волонтера – такая новость "как бальзам". Впрочем, он подчеркнул, что угроза российских массированных атак по Украине все еще сохраняется.
- По словам Подоляка, если очень часто запускать что-либо в воздушное пространство других стран, рано или поздно неизвестные летательные объекты вернутся к месту вылета.