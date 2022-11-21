Зокрема, так званий губернатор Севастополя закликав місцевих зберігати спокій.
До теми Чорноморський флот Росії перестав патрулювати узбережжя Севастополя
Бачу, що дехто викладає відео стрілянини по воді в морі. Це на зовнішньому рейді йде навчальна стрілянина нашого флоту. Зберігаємо спокій!
– написав Развожаєв у своєму телеграм-каналі
Чорноморському флоту підготуватись: актуально про вибухи у Севастополі
29 жовтня у Севастополі сталась низка вибухів, у результаті яких щонайменше 3 кораблі зазнали пошкоджень. Тоді Чорноморський флот атакували зокрема й підводні дрони.
Серед кораблів, які отримали пошкодження, був й "Адмірал Макаров", який номінально виконував функцію флагмана після втрати росіянами крейсера "Москва". Основним завданням цього фрегата було ведення боротьби з підводними човнами і надводними кораблями.
Тож, у Чорноморському флоті перелякались та відвели свої кораблі від патрулювання. Ба більше, в Україні оголосили збір на армію морських дронів, тож у Севастополі дійсно розуміють загрозу.
До теми Атакували спеціально навчені бойові качки, – у Зеленського потролили "бавовну" в Севастополі
Паніки немає: як в Криму реагують на вибухи
- Наприкінці серпня у Севастополі на тлі серії вибухів, що сталися на анексованому півострові, почали перевіряти укриття.
- Пізніше російський голова Севастополя Михайло Развожаєв прозвітував, що у місті очистили 82% підвалів та укриттів.
- Однак, для чого – не зрозуміло. Адже після атак 29 жовтня окупанти розганяють "версії", нібито Чорноморський флот "відбивав атаку безпілотників" над Севастопольською бухтою.
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