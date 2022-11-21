Зокрема, так званий губернатор Севастополя закликав місцевих зберігати спокій.

До теми Чорноморський флот Росії перестав патрулювати узбережжя Севастополя

Бачу, що дехто викладає відео стрілянини по воді в морі. Це на зовнішньому рейді йде навчальна стрілянина нашого флоту. Зберігаємо спокій!

– написав Развожаєв у своєму телеграм-каналі

Чорноморському флоту підготуватись: актуально про вибухи у Севастополі

29 жовтня у Севастополі сталась низка вибухів, у результаті яких щонайменше 3 кораблі зазнали пошкоджень. Тоді Чорноморський флот атакували зокрема й підводні дрони.

Серед кораблів, які отримали пошкодження, був й "Адмірал Макаров", який номінально виконував функцію флагмана після втрати росіянами крейсера "Москва". Основним завданням цього фрегата було ведення боротьби з підводними човнами і надводними кораблями.

Тож, у Чорноморському флоті перелякались та відвели свої кораблі від патрулювання. Ба більше, в Україні оголосили збір на армію морських дронів, тож у Севастополі дійсно розуміють загрозу.

Зверніть увагу! Раніше у Севастополі до 27 листопада продовжили дію "жовтого" рівня терористичної небезпеки. Він був запроваджений у Севастополі після "атаки безпілотника" на штаб Чорноморського флоту Росії. Окрім Севастополя, "жовтий" рівень діє на півночі Криму, у Керчі та Ленінському районі, на об'єктах російських міністерств Криму.

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Паніки немає: як в Криму реагують на вибухи

Наприкінці серпня у Севастополі на тлі серії вибухів, що сталися на анексованому півострові, почали перевіряти укриття.

Пізніше російський голова Севастополя Михайло Развожаєв прозвітував, що у місті очистили 82% підвалів та укриттів.

Однак, для чого – не зрозуміло. Адже після атак 29 жовтня окупанти розганяють "версії", нібито Чорноморський флот "відбивав атаку безпілотників" над Севастопольською бухтою.

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