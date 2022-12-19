Об этом 24 каналу сказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков. Он подчеркнул, что Россия планирует продолжать могилизацию населения.

К теме Николай пришел с "хлопками": под Белгородом неожиданно исчез свет и проблемы с водой

По его словам, Кремль считает, что у России большой мобилизационный ресурс. "И по мере истощения "пушечного мяса" на войне его будут пополнять благодаря этой мобилизации", – сказал оппозиционер.

Он объяснил, что мобилизация не прекращается, хотя сейчас, возможно, идет не такая активная фаза – людей не хватают в подъездах и на улицах.

Но в общем она продолжается, повестки разносят, какое-то принуждение есть. Просто пока у Путина нет большой необходимости новой порции "пушечного мяса". Как только она появится – активизируется и сама мобилизация,

– объяснил Гудков.

Он отметил, что из окружения главы Кремля есть определенная информация – Путин решил бросать в бой новые подразделения из новомобилизованных, пока не закончатся терпение у всего мира и Украины.

По его мнению, именно такой план у Путина, поэтому нет сомнений, что мобилизация в России будет продолжена.

"Она, конечно, наносит вред путинскому режиму и вызывает серьезные разногласия, но тем не менее – все будет продолжено", – добавил оппозиционер.

Смотрите полное интервью с Геннадием Гудковым: видео 24 канала



Начнет ли Путин готовить "вторую армию" к вторжению

Политик убежден, что Путин это делает уже сейчас.

Обратите внимание на цифры – говорят, что есть 300 тысяч мобилизованных, но я в эти цифры не верю, но тысяч 200 ему удалось загнать в армию. Около 80 тысяч он отправил на фронт, но где-то еще 120 тысяч. Они проходят обучение, и эти резервные войска пополняют новобранцами,

– заявил Гудков.

По его словам, резерв сейчас у Путина – 120 или 130 тысяч человек. Гудков говорит, что этого количества хватит на ближайшие 6 месяцев, пока их не уничтожат ВСУ.

Оппозиционный политик отметил, что Путин считает, что время работает на него, ведь терпение мира и всего украинского народа скоро закончатся, он так думает.

"Поэтому глава Кремля будет продолжать затягивать войну и надеется, что найдет какой-то выход. Но выход для него – потеря власти и его жизнь, потому что это у него переплетено", – отметил Гудков.

Кстати, воины ВСУ каждый день рискуют своей жизнью, чтобы сдержать врага и выгнать его из украинских земель. Украинские защитники и защитницы уничтожают оккупантов, начавших войну против нас. Так, по состоянию на 19 декабря ликвидировали уже 98 800 захватчиков. Только за сутки количество захватчиков сократилось еще на 520 человек.