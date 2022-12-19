За сутки количество захватчиков сократилось еще на 520 человек. Это минимальные подтвержденные данные, поскольку трудно вести точные подсчеты во время упорных боев.

Важно Решающие месяцы войны и зимнее наступление на Киев: о чем на этой неделе писали западные СМИ

Потери русской армии в технике

  • танков –
  • боевых бронированных машин –
  • артиллерийских систем –
  • РСЗО –
  • средств ПВО –
  • самолетов –
  • вертолетов –
  • БпЛА оперативно-тактического уровня –
  • крылатых ракет –
  • кораблей/катеров –
  • автомобильной техники и автоцистерн –
  • специальной техники –