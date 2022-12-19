За сутки количество захватчиков сократилось еще на 520 человек. Это минимальные подтвержденные данные, поскольку трудно вести точные подсчеты во время упорных боев.
Важно Решающие месяцы войны и зимнее наступление на Киев: о чем на этой неделе писали западные СМИ
Потери русской армии в технике
- танков –
- боевых бронированных машин –
- артиллерийских систем –
- РСЗО –
- средств ПВО –
- самолетов –
- вертолетов –
- БпЛА оперативно-тактического уровня –
- крылатых ракет –
- кораблей/катеров –
- автомобильной техники и автоцистерн –
- специальной техники –