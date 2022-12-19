Сутки 19 декабря россияне начали с массированной атаки дронами по Украине. Главное о ситуации на фронте – читайте дальше.

Интересно Очень сложные: в разведке рассказали об операциях ВСУ на территории России

"Шахиды" россияне запускали по Киеву и области. Нашим военным удалось сбить 15 беспилотников, а всего враг использовал более 20 дронов.

Важно! Россияне наступали возле Стельмаховки, Макеевки, Червонопоповки и Белогоровки Луганской области, а также неподалеку от населенных пунктов Верхнекаменское, Бахмутское, Подгородное, Бахмут, Клищиевка, Андреевка, Красногоровка, Александрополь, Марьинка, Победа и Новомихайловка на Донетчине.

Что происходит на оккупированных территориях

На оккупированных территориях Донецкой и Запорожской областей россияне совершают обыски населения. Особенно тщательно они "роются" в мобильных телефонах украинцев.

В Мелитопольском районе увеличилось количество российских военных. Сейчас они планируют привлечь к участию в боевых действиях украинских полицейских-предателей. Пока неизвестно, соглашаются ли коллаборанты воевать против собственной страны.

Читайте также Бурный вечер: Белгородщину посетил "хлопок", а Николаевщину атаковали "мопеды"

Как ВСУ уничтожают россиян

Украинская авиация в сутки 9 раз обстреляла противника. Наши воины попали в районы сосредоточения личного состава россиян, военной техники, а также в ЗРК. В то же время ракетные войска и артиллерия поразили вражеский пункт управления, 2 склада боеприпасов и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы "Зоопарк".