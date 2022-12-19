Добу 19 грудня росіяни розпочали з масованої атаки дронами по Україні. Про головну ситуацію на фронті – читайте далі.

Цікаво Дуже складні: у розвідці розповіли про операції ЗСУ на території Росії

"Шахіди" росіяни запускали по Києву та області. Нашим військовим вдалося збити 15 безпілотників, а загалом ворог використав понад 20 дронів.

Важливо! Росіяни наступали біля Стельмахівки, Макіївки, Червонопопівки і Білогорівки Луганської області, а також неподалік населених пунктів Верхньокам'янське, Бахмутське, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Андріївка, Красногорівка, Олександропіль, Мар'їнка, Побєда і Новомихайлівка на Донеччині.

Що відбувається на окупованих територіях

На окупованих територіях Донецької та Запорізької областей росіяни здійснюють обшуки населення. Особливо ретельно вони "риються" в мобільних телефонах українців.

Водночас у Мелітопольському районі збільшилася кількість російських військових. Зараз вони планують залучити до участі в бойових діях українських поліцейських-зрадників. Наразі невідомо, чи погоджуються колаборанти воювати проти власної країни.

Читайте також Бурхливий вечір: на Бєлгородщину завітала "бавовна", а Миколаївщину атакували "мопеди"

Як ЗСУ нищать росіян

Українська авіація за добу 9 разів обстріляла противника. Наші воїни влучили у райони зосередження особового складу росіян, військову техніку, а також у ЗРК. Водночас ракетні війська та артилерія уразили ворожий пункт управління, 2 склади боєприпасів і радіолокаційну станцію контрбатарейної боротьби "Зоопарк".