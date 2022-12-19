Загалом у повітряному просторі столиці зафіксували понад 20 "Шахідів". Більшість з них збили наші воїни.

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На жаль, є влучання. Іранські "мопеди" атакували об'єкт критичної інфраструктури.

Аварійні служби ліквідовують наслідки. Інформація щодо жертв та руйнувань уточнюється,

– повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

Водночас голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба повідомив, що в області пошкоджень зазнали приватні будинки та об'єкти інфраструктури. За попередніми даними, 2 людей поранені. Зараз їм надають допомогу медики.