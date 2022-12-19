Всего в воздушном пространстве столицы зафиксировали более 20 "Шахидов". Большинство из них сбили наши воины.

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К сожалению, есть попадания. Иранские "мопеды" атаковали объект критической инфраструктуры.

Аварийные службы устраняют последствия. Информация о жертвах и разрушениях уточняется,

– сообщил начальник КМВА Сергей Попко.

В то же время глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил, что в области повреждений получили частные дома и объекты инфраструктуры. По предварительным данным, 2 человека ранены. Сейчас им оказывают помощь медики.