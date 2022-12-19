Из официальных сообщений местных властей по состоянию на 6 утра известно о 15 сбитых дронах. К сожалению, рассказывает 24 канал, не обошлось без прилетов.
Чуть раньше В Киеве и ряде областей звучала тревога: Россия атаковала "Шахидами"
Киев подвергся атаке "Шахидами"
Дроны-камикадзе россияне начали запускать еще перед началом суток 19 декабря. В частности, об угрозе предупредил глава Николаевской ОВД Виталий Ким. После борьбы ПВО с беспилотниками в южных областях стало известно, что вражеские объекты начали двигаться вдоль Днепра в сторону столицы Украины.
Приблизительно в 03:15 телеграм-канал Monitor сообщил о попадании дроном в Киевской области. А после 4 утра там же сообщили о новой волне беспилотников.
В 4.30 в сети местные начали писать о взрывах в Киеве и возможных попаданиях. В то же время глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба подтвердил атаку "камикадзе" и проинформировал о работе противовоздушной обороны в столице и области.
В 04:45 Киевская городская военная администрация в телеграме сообщила о 9 сбитых вражеских БпЛА (очевидно, речь о "Шахидах"). И попросила горожан оставаться в укрытиях и других безопасных местах до отбоя воздушной тревоги.
Через несколько минут после 5 утра, к сожалению, местные услышали новую серию взрывов. Это могла быть как работа ПВО, так и звуковые последствия прилетов. В 5.15 власти объявили отбой тревоги, но в 05.25 сирены раздались снова. Но на этот раз она звучала каких-нибудь полчаса, а отбой подали в 05:51.
В 06:08 мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что несколько взрывов прогремели в Шевченковском и Соломенском районах столицы. По имеющимся данным, там уже работают все соответствующие службы. Что касается других деталей, то их сообщат со временем.
Вскоре в КМВА отметили, что столица выдержала несколько волн атак иранскими дронами "Шахид". В воздушном пространстве над Киевом зафиксировали более 20 БпЛА, из которых удалось сбить 15 беспилотников.
К сожалению, есть попадание в объект критической инфраструктуры. Аварийные службы устраняют последствия. Информация о жертвах и разрушениях уточняется,
– отметил глава КМВА Сергей Попко.
Предыдущая массированная атака дронами Киевщины
- Утром 14 декабря российские военные также совершали массированную атаку дронами-камикадзе по Киевщине. Тогда силы ПВО сбили все 13 иранских "Шахидов", которые враг использовал для удара по столице.
- Тогда же стало известно, что обломки беспилотников попали в несколько построек. Как отметила спикер управления ГСЧС в Киеве Светлана Водолага, в результате этого люди не пострадали.
- Те же обломки попали в одно административное здание. Также четыре жилых дома получили незначительные повреждения. Это произошло в Шевченковском районе. Кроме того, повреждения получил частный дом в селе Вишневое, что на Киевщине.
- Вскоре стало известно, откуда оккупанты запустили эти дроны. По имеющейся информации, вражеские беспилотники летели с направления восточному побережью Азовского моря.