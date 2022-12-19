Из официальных сообщений местных властей по состоянию на 6 утра известно о 15 сбитых дронах. К сожалению, рассказывает 24 канал, не обошлось без прилетов.

Чуть раньше В Киеве и ряде областей звучала тревога: Россия атаковала "Шахидами"

Киев подвергся атаке "Шахидами"

Дроны-камикадзе россияне начали запускать еще перед началом суток 19 декабря. В частности, об угрозе предупредил глава Николаевской ОВД Виталий Ким. После борьбы ПВО с беспилотниками в южных областях стало известно, что вражеские объекты начали двигаться вдоль Днепра в сторону столицы Украины.

Приблизительно в 03:15 телеграм-канал Monitor сообщил о попадании дроном в Киевской области. А после 4 утра там же сообщили о новой волне беспилотников.

В 4.30 в сети местные начали писать о взрывах в Киеве и возможных попаданиях. В то же время глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба подтвердил атаку "камикадзе" и проинформировал о работе противовоздушной обороны в столице и области.

В 04:45 Киевская городская военная администрация в телеграме сообщила о 9 сбитых вражеских БпЛА (очевидно, речь о "Шахидах"). И попросила горожан оставаться в укрытиях и других безопасных местах до отбоя воздушной тревоги.

Через несколько минут после 5 утра, к сожалению, местные услышали новую серию взрывов. Это могла быть как работа ПВО, так и звуковые последствия прилетов. В 5.15 власти объявили отбой тревоги, но в 05.25 сирены раздались снова. Но на этот раз она звучала каких-нибудь полчаса, а отбой подали в 05:51.

В 06:08 мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что несколько взрывов прогремели в Шевченковском и Соломенском районах столицы. По имеющимся данным, там уже работают все соответствующие службы. Что касается других деталей, то их сообщат со временем.

Вскоре в КМВА отметили, что столица выдержала несколько волн атак иранскими дронами "Шахид". В воздушном пространстве над Киевом зафиксировали более 20 БпЛА, из которых удалось сбить 15 беспилотников.

К сожалению, есть попадание в объект критической инфраструктуры. Аварийные службы устраняют последствия. Информация о жертвах и разрушениях уточняется,

– отметил глава КМВА Сергей Попко.

Предыдущая массированная атака дронами Киевщины