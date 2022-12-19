Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небитов. Он попросил украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

К теме Россия атаковала критическую инфраструктуру Киевщины: первые кадры сокрушительных последствий

Новые детали атаки по Киевской области

Как рассказал Небитов, в результате массированной атаки оккупантов по Киевской области 3 человека пострадали. Также зафиксировано по меньшей мере 9 поврежденных домов.

Обломки трех сбитых ПВО беспилотников обнаружили и осмотрели полицейские в двух районах области. Правоохранители продолжают фиксировать последствия вражеской атаки.

Призываю граждан в случае сигнала воздушной тревоги немедленно проходить в укрытие! От этого зависит ваше здоровье и жизнь,

– подчеркнул Небитов.

Оккупанты ударили по Киевской области / фото Андрей Небитов

Что известно об обстреле Киева и области