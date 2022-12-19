К сожалению, есть пострадавшие. Прокуроры начали досудебное расследование по уголовному производству.
Важно Киев и область ночью атаковали "Шахидами": что известно в настоящее время
Оккупанты обстреляли Киевскую область
19 декабря в результате атаки Киевской области беспилотными летательными аппаратами повреждены объекты критической инфраструктуры.
Кроме того, на территории Киевской области повреждены частные жилые дома.
По предварительным данным, из-за вражеской атаки пострадали два человека. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
Для надлежащего расследования военных преступлений на местах работают прокуроры, следователи и эксперты. Они проводят необходимые следственные действия, фиксируя очередное преступление армии страны-агрессора,
– отметили в Офисе генпрокурора.
Россияне обстреляли Киевскую область / фото Офис генпрокурора
В Киевской области есть разрушения / фото Офис генпрокурора
Захватчики ударили по Киевской области / фото Павел Петров
Ракетная атака Киева и области: что известно
- 19 декабря глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба подтвердил атаку "камикадзе" и проинформировал о работе противовоздушной обороны в столице и области.
- В 04:45 Киевская городская военная администрация сообщила о 9 сбитых вражеских БпЛА (очевидно, говорится о "Шахидах").
- В 06:08 мэр Киева Виталий Кличко сообщил, несколько взрывов таки прогремели в Шевченковском и Соломенском районах столицы. По имеющимся данным, там уже работают все соответствующие службы. Что касается других деталей, то их сообщат со временем.