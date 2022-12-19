По состоянию на 10:51 утра известно, что последствия достаточно серьезны. Об этом рассказал глава Киевской ОГА Алексей Кулеба в эфире телемарафона, сообщает 24 канал.
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Последствия ночной атаки на Киевщину
Так, в результате атаки, к сожалению, есть трое пострадавших. Также повреждены частные дома и объекты критической инфраструктуры. Возможны перебои связи.
В настоящее время три района области отключены от электроснабжения, заживлена исключительно критическая инфраструктура. Речь идет о:
- Обуховском,
- Вышгородском,
- Бучанском районах.
При этом ущерб был нанесен и вследствие попадания иранских "мопедов", и вследствие падения их сбитых обломков.
Могу констатировать, что очень хорошо отработало наше ПВО. Была большая серьезная атака. Военные прокомментируют со своей стороны, что именно происходило. Я могу только сказать о том, что почти все, что летело, было отражено, но, к сожалению, не на 100%,
– сообщил Алексей Кулеба.
Экстренные службы уже работают
По словам главы Киевской ОГА, на местах с ночи работают соответствующие службы.
И государственная служба чрезвычайных ситуаций, и энергетики все находятся на своих местах для того, чтобы как можно быстрее отремонтировать и починить систему, и вернуть электроэнергию потребителям.
– сообщил он.
Также для украинцев работают развернутые "Пункты несокрушимости". Там можно:
- получить всю необходимую помощь,
- зарядить мобильные телефоны,
- получить необходимую помощь со связью.
"Помимо этого важно говорить также и о том, что на сегодняшний день мы видим, что работы ГСЧС и тех специалистов, которые должны сделать свою первоочередную работу, они завершены. И сейчас мы уже начинаем подходить к работам по восстановлению электроэнергии", – подчеркнул Алексей Кулеба.
Атака на Киев 19 декабря: главное
- Целую ночь россияне атаковали Киев дронами-камикадзе. Первое сообщение о попадании в Киевской области появилось в 03:15, а уже после 4 утра поступила информация об очередной волне атак.
- Алексей Кулеба около 5 утра подтвердил удары дронами. Он отметил, что ПВО работает как в области, так и в самой столице.
- Несколько взрывов прогремели в Шевченковском и Соломенском районах столицы. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
- Из-за атаки дронами в Киеве 19 декабря внедряют экстренные отключения света. Графики планового отключения в этот день не будут действовать.
- В общем захватчики выпустили 35 дронов по Украине, более 20 из которых – на Киевскую область. При этом над областью удалось сбить 15 "Шахидов".