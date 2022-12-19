Станом на 10:51 ранку відомо, що наслідки є досить серйозними. Про це розповів голова Київської ОДА Олексій Кулеба в ефірі телемарафону, повідомляє 24 канал.

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Наслідки нічної атаки на Київщину

Так, внаслідок атаки, на жаль, є троє потерпілих. Також пошкоджені приватні будинки та об'єкти критичної інфраструктури. Можливі перебої й зі зв'язком.

Наразі ж три райони області наразі відключені від електропостачання, заживлена виключно критична інфраструктура. Мовиться про:

Обухівський,

Вишгородський,

Бучанський райони.

При цьому збитки були нанесені й внаслідок влучання іранських "мопедів", й внаслідок падіння їхніх збитих уламків.

Зверніть увагу! Саме тому ніколи не варто нехтувати власною безпекою та ігнорувати сповіщення повітряної тривоги. Обов'язково спускайтеся в укриття або дотримуйтеся правила двох стін.

Можу констатувати, що дуже добре відпрацювало наше ППО. Була велика серйозна атака. Військові прокоментують зі свого боку, що саме відбувалося. Я можу тільки сказати про те, що майже все, що летіло, було відбито, але, на жаль, не на 100%,

– повідомив Олексій Кулеба.

Екстренні служби уже працюють

За словами голови Київської ОДА, на місцях з ночі працюють відповідні служби.

І державна служба надзвичайних ситуацій, і енергетики всі знаходяться на своїх місцях для того, щоб якомога швидше відремонтувати та полагодити систему і повернути електроенергію до споживачів,

– повідомив він.

Також для українців працюють розгорнуті "Пункти незламності". Там можна:

отримати всю необхідну допомогу,

зарядити мобільні телефони,

отримати необхідну допомогу зі зв'язком.

"Окрім цього важливо говорити також і про те, що на сьогодні ми бачимо, що роботи ДСНС і тих фахівців, які мають зробити свою першочергову роботу, вони завершені. І зараз ми вже починаємо підходити до робіт щодо відновлення електроенергії", – підкреслив Олексій Кулеба.

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