У повітряному просторі столиці зафіксували понад 20 "Шахідів". Більшість з них вдалося знищити.

До теми Росія атакувала Київщину "Шахідами": є влучання в критичну інфраструктуру і постраждалі

У Києві вводять екстрені відключення світла

Раніше повідомлялося, що іранські дрони, які випустили окупанти, атакували об'єкт критичної інфраструктури. Через це у Києві впроваджують екстрені відключення світла.

Графіки стабілізаційних відключень наразі не діють.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у результаті атаки на столицю є пошкодження об‘єктів критичної інфраструктури. Енергетики та тепловики працюють над тим, щоб оперативно стабілізувати ситуацію з енерго- та теплопостачанням.

Що відомо про чергову атаку росіян 19 грудня: головне

  • У ніч з 18 на 19 грудня 2022 російські окупаційні війська атакували Україну дронами-камікадзе. Їх випустили зі східного узбережжя Азовського моря.
  • Загалом загарбники випустили 35 дронів, 30 з яких вдалося ліквідувати.
  • Російські загарбники знову атакували столицю. Близько 03:15 надійшло перше повідомлення про влучання іранським дроном на Київщині. Після 4 ранку з'явилися дані про чергову хвилю атак "Шахідами".
  • Глава Київської ОВА Олексій Кулеба підтвердив атаку дронами. За його словами, в області та столиці працює ППО.
  • Віталій Кличко зазначив, що у Шевченківському та Солом'янському районі пролунали кілька вибухів. За його словами, на місцях працюють відповідні служби.
  • Згодом у КМВА повідомили, що столиця витримала кілька хвиль атаки дронами-камікадзе. У повітряному просторі над Києвом зафіксували понад 20 "Шахідів", 15 з яких збили. Зазначимо, що внаслідок атаки, за попередньою інформацією, постраждало двоє людей.