У повітряному просторі столиці зафіксували понад 20 "Шахідів". Більшість з них вдалося знищити.
До теми Росія атакувала Київщину "Шахідами": є влучання в критичну інфраструктуру і постраждалі
У Києві вводять екстрені відключення світла
Раніше повідомлялося, що іранські дрони, які випустили окупанти, атакували об'єкт критичної інфраструктури. Через це у Києві впроваджують екстрені відключення світла.
Графіки стабілізаційних відключень наразі не діють.
Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у результаті атаки на столицю є пошкодження об‘єктів критичної інфраструктури. Енергетики та тепловики працюють над тим, щоб оперативно стабілізувати ситуацію з енерго- та теплопостачанням.
Що відомо про чергову атаку росіян 19 грудня: головне
- У ніч з 18 на 19 грудня 2022 російські окупаційні війська атакували Україну дронами-камікадзе. Їх випустили зі східного узбережжя Азовського моря.
- Загалом загарбники випустили 35 дронів, 30 з яких вдалося ліквідувати.
- Російські загарбники знову атакували столицю. Близько 03:15 надійшло перше повідомлення про влучання іранським дроном на Київщині. Після 4 ранку з'явилися дані про чергову хвилю атак "Шахідами".
- Глава Київської ОВА Олексій Кулеба підтвердив атаку дронами. За його словами, в області та столиці працює ППО.
- Віталій Кличко зазначив, що у Шевченківському та Солом'янському районі пролунали кілька вибухів. За його словами, на місцях працюють відповідні служби.
- Згодом у КМВА повідомили, що столиця витримала кілька хвиль атаки дронами-камікадзе. У повітряному просторі над Києвом зафіксували понад 20 "Шахідів", 15 з яких збили. Зазначимо, що внаслідок атаки, за попередньою інформацією, постраждало двоє людей.