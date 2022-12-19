В воздушном пространстве столицы зафиксировали более 20 "Шахидов". Большинство из них удалось уничтожить.

К теме Россия атаковала Киевщину "Шахидами": есть попадания в критическую инфраструктуру и пострадавшие

В Киеве вводят экстренные отключения света

Ранее сообщалось, что выпустившие оккупанты иранские дроны атаковали объект критической инфраструктуры. Поэтому в Киеве внедряют экстренные отключения света.

Графики стабилизационных отключений пока не действуют.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в результате атаки на столицу повреждение объектов критической инфраструктуры. Энергетики и тепловики работают над тем, чтобы оперативно стабилизировать ситуацию с энерго- и теплоснабжением.

Что известно об очередной атаке россиян 19 декабря: главное

В ночь с 18 на 19 декабря 2022 года российские оккупационные войска атаковали Украину дронами-камикадзе. Их выпустили с восточного побережья Азовского моря.

В общей сложности захватчики выпустили 35 дронов, 30 из которых удалось ликвидировать.

Российские захватчики снова атаковали столицу. Около 03:15 поступило первое сообщение о попадании иранским дроном в Киевской области. После 4 утра появились данные об очередной волне атак "Шахидами".

Глава Киевской ОВ Алексей Кулеба подтвердил атаку дронами. По его словам, в области и столице работает ПВО.

Виталий Кличко отметил, что в Шевченковском и Соломенском районе прогремели несколько взрывов. По его словам, на местах работают соответствующие службы.

Впоследствии в КМВА сообщили, что столица выдержала несколько волн атаки дронами-камикадзе. В воздушном пространстве над Киевом зафиксировали более 20 "Шахидов", 15 из которых были сбиты. Отметим, что в результате атаки, по предварительной информации, пострадали два человека.

Оккупанты атаковали также Николаевщину

Оккупанты этой ночью также атаковали Николаевскую область. Около 23:08 глава ОВА Виталий Ким отметил, что над регионом летают вражеские беспилотники. Впоследствии он добавил, что БПЛА удалось сбить.

Отметим, что воздушная тревога в области была объявлена только после 23:40. По словам Кима, он не знает, почему сирены сообщили об опасности с неба гораздо позже.