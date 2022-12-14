Росіяни атакували Київську область

Повітряну тривогу у Київській, Житомирській та Вінницькій областях оголосили перед 6 годиною ранку. Місцевих мешканців закликали негайно спуститися в укриття.

Моніторинговий телеграм-канал повідомив, що існує загроза застосування іранських дронів-камікадзе. Вже через 30 хвилин мешканці Київської області почули звуки вибухів. Голова обласної військової адміністрації Олексій Кулеба повідомив, що на Київщині працюють сили ППО.

Працює ППО. Важливо зараз перебувати в укриттях та безпечних місцях,

– наголосив Кулеба.