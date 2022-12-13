Ракетний конвеєр прискорився

Головне управління розвідки Міноборони України в особі Вадима Скібіцького заявило, що за час війни (повномасштабної – 24 канал) РФ виготовила аж 240 крилатих ракет Х-101 та приблизно 120 крилатих ракет "Калібр", середній темп виробництва – до 40 ракет на місяць. І що в росіян є запас ракет мінімум на 3 – 5 ударів, із залпом на 80 – 90 ракет у кожному.

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В листопаді 2022 року були відомі інші цифри, значно скромніші – лише 120 ракет типу Х-101 та 120 "Калібрів" за весь час війни.

Тут одночасно можливі два варіанти:

1) або за останні три тижні наша розвідка добула точніші дані про роботу рашистського оборонно-промислового комплексу;

2) або ж в останні декілька тижнів орки форсували виробництво крилатих ракет для нових обстрілів України.

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Вбивчі розрахунки

В будь-якому випадку тепер стає зрозуміліше, чому між кожним із ударів росіяни беруть паузу в 1 – 2 тижні – за цей час вони встигають накопичити вагомий арсенал в 10 – 20 нових крилатих ракет.

Навряд чи зараз орки будуть міняти інтервал для підготовки нового удару. Вони справді розосереджують свої стратегічні бомбардувальники після "бавовни" на аеродромах "Енгельс" та "Дягілєво". Але не настільки масштабно, щоб це в принципі почало "ламати" операції для російської стратегічної авіації. Простіше кажучи – назбирати десяток бомбардувальників Ту-95МС для нового обстрілу росіяни все одно зможуть.

Ну а поки у них триватиме цикл підготовки до ракетного удару, орки намагатимуться дострілювати свій запас "мопедів, що літають" в межах своєї нової тактики обстрілів енергосистеми України. Будьмо уважні, прислухаймось до попереджень та не ігноруймо повітряні тривоги.