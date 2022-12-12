Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький сказав, що у Росії ще є ракети на 3 – 5 хвиль масованого обстрілу.

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У Росії ще залишився арсенал для ракетного терору

Скібіцький дав докладну оцінку поточних можливостей Росії. І його звіт загалом відповідає публічним заявам інших українських військових, британського міністерства оборони, Пентагону та військових аналітиків.

Згідно з даними української розвідки, у Росії ще є ракети на 3 – 5 масованих обстрілів.

За нашими розрахунками, у них є ракети ще на три-п'ять хвиль ударів,

– сказав він.

Він зауважив, що це якщо в одній хвилі буде від 80 до 90 ракет.

Довідка. Минулого понеділка, 5 грудня, Росія випустила по Україні понад 70 ракет.

Ворог продовжує виготовляти ракети попри санкції

Попри західні санкції, Росія продовжує виробляти нові високоточні ракети, згідно зі звітом, опублікованим минулого тижня британською незалежною групою Conflict Armament Research, яка ідентифікує та відстежує зброю та боєприпаси.

Представник ВПС України Юрій Ігнат також підтвердив, що після останнього штурму слідчі виявили багато фрагментів, які вказують на те, що високоточні крилаті ракети, використані в цій атаці, були виготовлені останніми тижнями.