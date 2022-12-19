Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім о 23:08 повідомив, що в області літають "мопеди". Пізніше він додав, що вже є збиття дронів.

Важливо Росіяни атакують дронами: на Вінниччині чули звуки вибухів, могла спрацювати ППО

В областях – тривога

Повітряну тривогу в області оголосили після 23:40. Кім зазначав, що не знає, чому сирени не лунали раніше.

У нас "мопеди", сподіваюсь не долетять...Я не знаю, чому немає тривоги!! Вже є збиття,

– написав глава ОВА.

До речі, крім Миколаївської області, повітряну тривогу оголосили ще в Кіровоградській, Запорізькій, Дніпропетровській та Вінницькій областях.

Нагадаємо, розвідка попереджала, що Росія отримала нову партію "Шахідів" від Ірану. Це й пояснює відновлення атак дронами.

Під Бєлгородом – "бавовна"

Тим часом у селищі Красна Яруга, що в Бєлгородській області, лунали вибухи. Після цього у населеному пункті спалахнула яскрава пожежа. Наразі невідомо, що сталось у селищі, однак версія окупантів незмінна – розповідають про обстріли.

Так, губернатор Бєлгородщини Гладков розповів, що нібито є постраждалі. Каже, що пошкоджені кілька чотириповерхових будинки. Пожежу у господарських будівель вже начебто ліквідували.

Крім того, він заявив про пошкодження ліній електропередач та газопроводу. Щоправда, ремонтувати не спішать. Гладков додає, що до роботи підуть вже вранці.