Об этом 24 Каналу рассказал офицер бригады "Рубеж" НГУ Владимир Черняк, заметив, что пехота является лишь инструментом для врага. На нее смотрят только с точки зрения выполнения задач и достижения, поставленных целей.

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Россияне используют своих бойцов как цели

Уже давно стало понятно, что для российских военнослужащих нет пути назад. Если перед ними поставили задачу, то отойти они не могут. Единственная опция – продолжать штурмовать и идти вперед.

Недавно был случай, когда наши минометчики обнаружили штурмовую группу противника и немножко их "потрепали" на подходе. Один из них пытался вернуться обратно к своей базе. Тогда его просто привязали к дереву, чтобы сделать цель для наших FPV-операторов. То есть в армии России нет такой функции как отойти назад,

– вспомнил Владимир Черняк.

Бронетехнику противник применяет довольно редко, по крайней мере в зоне ответственности бригады "Рубеж". Это связано с тем, что очень успешно работают противотанкисты и другие подразделения, которые отвечают за уничтожение вражеской техники, в частности операторы дронов.

Если раньше противник мог использовать танк, активнее применял бронированную технику, чтобы подвозить пехоту к своим позициям, то сейчас пехота или идет пешком, или применяет гражданский небронированный автотранспорт,

– добавил офицер.

Он вспомнил еще один случай, когда БМП противника привезла на позиции десант, но была настолько напугана, что начала сразу разворачиваться, раздавив при этом свой личный состав, который только доставила. То есть водители-механики, которые подвозят пехоту, осознают, что так же как и их бойцы, фактически идут на смерть.

На самом деле для бронированной техники – это стандартная задача, которая заключается в том, чтобы защитить свой личный состав для штурмовых действий, подвести его ближе. Но в России все иначе – там жалеют технику, но не людей.