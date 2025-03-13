Про це 24 Каналу розповів офіцер бригади "Рубіж" НГУ Володимир Черняк, зауваживши, що піхота є лише інструментом для ворога. На неї дивляться тільки з погляду виконання завдань та досягнення, поставлених цілей.

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Росіяни використовують своїх бійців як цілі

Уже давно стало зрозуміло, що для російських військовослужбовців немає шляху назад. Якщо перед ними поставили завдання, то відійти вони не можуть. Єдина опція – продовжувати штурмувати та йти вперед.

Недавно був випадок, коли наші мінометники виявили штурмову групу противника й трошки їх "потріпали" на підході. Один з них намагався повернутися назад до своєї бази. Тоді його просто прив'язали до дерева, щоб зробити ціль для наших FPV-операторів. Тобто в армії Росії немає такої функції як відійти назад,

– пригадав Володимир Черняк.

Бронетехніку противник застосовує доволі рідко, принаймні в зоні відповідальності бригади "Рубіж". Це пов'язано з тим, що дуже успішно працюють протитанкісти та інші підрозділи, які відповідають за знищення ворожої техніки, зокрема оператори дронів.

Якщо раніше противник міг використати танк, активніше застосовував броньовану техніку, щоб підвозити піхоту до своїх позицій, то зараз піхота або йде пішки, або застосовує цивільний неброньований автотранспорт,

– додав офіцер.

Він пригадав ще один випадок, коли БМП противника привезла на позиції десант, але була настільки налякана, що почала відразу розвертатися, роздавивши при цьому свій особовий склад, який тільки доставила. Тобто водії-механіки, які підвозять піхоту, усвідомлюють, що так само як і їхні бійці, фактично йдуть на смерть.

Насправді для броньованої техніки – це стандартне завдання, яке полягає в тому, щоб захистити свій особовий склад для штурмових дій, підвести його ближче. Але в Росії все інакше – там шкодують техніку, але не людей.