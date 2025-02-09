Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Что случилось в Селидово между оккупантами

На видео, распространенным пропагандистами, один из захватчиков рассказывает, что в Селидово в Донецкой области, которое сейчас находится под временной оккупацией страны-агрессора, на одном из постов российский танк переехал автомобиль, в котором также находились солдаты из России.

После этого танк поехал дальше, сам автомобиль был полностью раздавлен. По словам оккупанта-очевидца, все россияне, которые находились в этом транспортном средстве стали "двухсотыми".

По этическим соображениям 24 Канал не может показать кадры, опубликованные российскими пабликами. Видео содержит ненормативную лексику и кадры жестокости.

Саму ситуацию россиянин называет "пи******ой", а также возмущается, что это вообще могло случиться.

К слову, в Селидово в Донецкой области также на днях прилетело по штабу российской 35-й бригады. По данным оккупантов, все командиры, которые находились в этом пункте, погибли "одним махом".