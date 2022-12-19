Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, главный редактор Defence Express Олег Катков. По его словам, это больше подходит для сюжета голливудского боевика. Но теоретически сбить такой самолет можно.
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Могут ли ВСУ сбить самолет Путина
Как подчеркнул Катков, в настоящее время Вооруженные Силы Украины не имеют такой возможности. Ведь имеющееся ракетное вооружение класса "воздух – воздух" ограничено по дальности менее чем на 100 километров. Ситуация с ЗРК аналогична – тоже до 100 км.
У международных партнеров есть соответствующее вооружение, которое могло бы уничтожить самолет Путина. Но для проведения такой операции нужно было бы инфильтрироваться в воздушное пространство либо Беларуси, либо России.
Кроме того, была информация, что в Беларусь летело сразу несколько аналогичных самолетов или истребителей. В каком из них был Путин – неизвестно. Да и не стоит забывать о возможностях правительственных бортов.
Могли ли ВСУ сбить самолет Путина – мнение Каткова: смотрите видео
Это ведь не простой пассажирский лайнер Ил-96. Это именно правительственный президентский борт, у которого достаточно развитая система, в частности, защита от ракетных атак. Там встроены станции радиоэлектронной борьбы,
– отметил Катков.
К тому же, не стоит забывать, кто такой Путин. Он вполне мог еще вчера приехать в Беларусь поездом или автомобилем.
Путин прилетел у Лукашенко: коротко
- По мнению аналитиков Института изучения войны, визит Путина может быть попыткой создать информационные условия нового этапа войны.
- Как считает командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев, оба диктатора могли обсуждать возможное участие Беларуси в войне против Украины.
- Но белорусские активисты считают, что прежде всего россияне хотят контролировать оборонно-промышленный комплекс Беларуси. Это могло быть одной из тем для обсуждения на встрече Путина и Лукашенко.