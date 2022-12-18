Россия была вынуждена перевести свой оборонно-промышленный комплекс (ОПК) на усиленную работу. Кремль усиливает нагрузку на российский ОПК и планирует увеличить гособоронзаказ в 2023 году.

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Россия хочет еще больше использовать ресурсы Беларуси

По данным белорусского подполья, россияне пытаются получить контроль еще и над белорусским ОПК. В частности, эта тема была одной из тех, которые обсуждал министр обороны России Сергей Шойгу во время своего визита в Беларусь в начале декабря.

Возможность полноценно использовать белорусский ОПК может стать "разменной монетой" во время планируемых на 19 декабря переговоров Путина и Лукашенко в Минске.

Путин давит на Лукашенко полноценное вовлечение военных Беларуси в войну в Украине. Этот шаг со стороны Лукашенко маловероятен, хотя белорусская армия продолжает обслуживать русские войска.

Не исключено, что Лукашенко будет готов на уступки контроля над белорусским ОПК во время переговоров с Путиным, чтобы не отправлять свои войска в Украину.

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