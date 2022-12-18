Россия была вынуждена перевести свой оборонно-промышленный комплекс (ОПК) на усиленную работу. Кремль усиливает нагрузку на российский ОПК и планирует увеличить гособоронзаказ в 2023 году.
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Россия хочет еще больше использовать ресурсы Беларуси
По данным белорусского подполья, россияне пытаются получить контроль еще и над белорусским ОПК. В частности, эта тема была одной из тех, которые обсуждал министр обороны России Сергей Шойгу во время своего визита в Беларусь в начале декабря.
Возможность полноценно использовать белорусский ОПК может стать "разменной монетой" во время планируемых на 19 декабря переговоров Путина и Лукашенко в Минске.
Путин давит на Лукашенко полноценное вовлечение военных Беларуси в войну в Украине. Этот шаг со стороны Лукашенко маловероятен, хотя белорусская армия продолжает обслуживать русские войска.
Не исключено, что Лукашенко будет готов на уступки контроля над белорусским ОПК во время переговоров с Путиным, чтобы не отправлять свои войска в Украину.
Путин едет в Лукашенко: что известно о встрече
- Российская и белорусская стороны подтвердили переговоры двух диктаторов в Минске, которые состоятся 19 декабря. В Офисе Президента Украины считают, что повестка дня встречи будет касаться поддержки Белоруссией наступления России в любом виде.
- Советник ОП Алексей Арестович назвал другую цель визита Путина. По его словам, президент России хочет вразумить и обезопасить своего белорусского коллегу от контактов с Западом.
- По мнению специалистов из Института по изучению войны, Путин отправится в Беларусь, чтобы обсудить вопросы российско-белорусской интеграции. Аналитики подчеркнули, что кремлевский диктатор посетит Минск впервые с 2019 года.
- Военный эксперт, летчик-инструктор Роман Свитан тоже склоняется к мнению, что Путин хочет уговорить Лукашенко по поводу аннексии Беларуси.