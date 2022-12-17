По мнению специалистов из Института по изучению войны, Путин отправится в Беларусь не просто так. Он постарается давить на Лукашенко, чтобы он пошел на уступки российско-белорусской интеграции.

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Путин не был в Минске несколько лет

Как отмечают составители отчета, последний раз Путин встречался с Лукашенко в Минске еще в 2019 году. На этот раз диктатор из Кремля летит, чтобы обсудить вопросы российско-белорусской интеграции, неуточненные военно-политические вопросы, а также реализацию союзных программ.

Напомним, что союзное государство – это наднациональное соглашение, заключенное в 1997 году. Его цель – федеративная интеграция России и Белоруссии в рамках общей структуры. России этот процесс выгоден, потому что позволяет устанавливать контроль над Беларусью и ручным президентом Лукашенко.

Лукашенко знает, к чему стремится Путин

Аналитики отметили, что Лукашенко уже занимается созданием информационных условий. Их цель – отклонить российские интеграционные требования. Добавим, что ответные действия самопровозглашенный президент совершает вот уже несколько десятилетий.

Лукашенко четко подчеркнул, что "никто, кроме нас, не руководит Беларусью". И что страна готова выстраивать отношения с Россией. Но они, подчеркнул диктатор, "всегда должны исходить из того, что мы суверенное и независимое государство".

В то же время возникает вопрос, сможет ли Путин таки дожать Лукашенко на этот раз. Заметим, что за более чем 9 месяцев диктатор из Кремля не нашел тех рычагов влияния, которые заставили бы белорусских военных отправляться на войну против Украины.

Визит Путина и возобновление наступления

Аналитики не исключают того факта, что визит Путина в Беларусь связан со стремлением возобновить наступление зимой 2023 года. Речь идет о продвижении войск на Север, в частности – на Киев.

В то же время в Институте оценивают российское вторжение из Беларуси как маловероятное, но возможное. Мало шансов на то, что белорусские силы пойдут в атаку. Если они и отважатся это сделать, то не без российской ударной силы.

Доподлинно неизвестно, отправит ли Лукашенко своих военных на фронт. Кроме того, пока не наблюдается формирование российскими военными ударной группировки в Беларуси.

Встреча станет психологическим давлением

Следует также понимать, что во встрече Путина с Лукашенко есть еще одна цель. Речь идет о желании сломать волю Украины, а также готовность Запада поддерживать ее.

Визит диктатора из Кремля в Минск призван убедить украинцев и жителей Запада, что Россия таки нападет из Беларуси. Перманентные обстрелы Киева и намеки на возобновление наступления, отмечают в Институте, – часть информационной операции.

Как отмечают составители отчета, соответствующие вбросы вряд ли сломают украинскую волю к борьбе. Но в Кремле могут ставить ставки не на это. Они, вероятно, стремятся убедить Запад. Мол, Украина уже не сможет изменить ситуацию на линии фронта, да и сама война зашла в тупик. Но в Институте отметили, что у нашего государства хорошие шансы вернуть значительную часть захваченной территории. И произойти это может в ближайшие месяцы.

Напомним, что накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что Путин готовится к продолжительной войне в Украине. Он также подчеркнул, что в планах диктатора из Кремля – новые наступления. По его словам, Москва готова нести еще больше потерь в войне против нашего государства.