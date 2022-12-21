Про це пишуть білоруські телеграм-канали, інформує 24 канал. До речі, США відстежують розміщення російських військ у Білорусі.

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У Білорусі перекрили райони

Тимчасово обмежити в'їзд (вхід), тимчасове перебування та пересування у прикордонній смузі в межах Лоївського, Брагинського та Хойніцького районів Гомельської області,

– йдеться у документі ради міністрів Білорусі.

Зазначається, що обмеження не поширюються на фізичних осіб, які в'їжджають для службових обов'язків, до місця проживання та родичів.

До речі, ці райони були задіяні у наступі російських військ на Київську та Чернігівську області 24 лютого.



Де розташовані ці райони / Карта



Вже є відповідний документ / Скриншот

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