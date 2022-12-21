Про це пишуть білоруські телеграм-канали, інформує 24 канал. До речі, США відстежують розміщення російських військ у Білорусі.
Зверніть увагу Росія може створити у Білорусі ударне угруповання мобілізованих, – Резніков
У Білорусі перекрили райони
Тимчасово обмежити в'їзд (вхід), тимчасове перебування та пересування у прикордонній смузі в межах Лоївського, Брагинського та Хойніцького районів Гомельської області,
– йдеться у документі ради міністрів Білорусі.
Зазначається, що обмеження не поширюються на фізичних осіб, які в'їжджають для службових обов'язків, до місця проживання та родичів.
До речі, ці райони були задіяні у наступі російських військ на Київську та Чернігівську області 24 лютого.
Де розташовані ці райони / Карта
Вже є відповідний документ / Скриншот
Чи є загроза нападу з Білорусі
- У Міноборони кажуть, що ризик наступу з Білорусі існує, оскільки вона системно підтримує Росію та дозволяє атакувати нашу країну зі своєї території. Проте міністр оборони Олексій Резніков заявив, що про вступ у війну саме білоруських військових не йдеться.
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Наразі ударних угруповань немає, на їхнє створення потрібен час. Резніков підкреслив, що наші військові та сили оборони готові до такого сценарію.
- Військові експерти наголошують, що у Білорусі має бути зосереджено щонайменше 200 – 300 тисяч вояк, бронетехніка, артилерія, ракетні війська, велика кількість автомобільної техніки й так далі. Втім, говорити про те, що незабаром почнеться атака з боку Білорусі – зарано. Наразі усі маневри не мають військового значення.