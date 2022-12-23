Про це 24 каналу сказав військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. Він наголосив, що про загрозу нападу з боку Білорусі свідчитиме формування там ударного угруповання.

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Чи можливе вторгнення з Білорусі найближчим часом

Коваленко зазначив, що, коли командувач ЗСУ Валерій Залужний говорив про підготовку Росією 150 тисяч резервістів, то мовилося насамперед про один із варіантів. Тобто існує певна ймовірність того, що вони можуть піти на Київ.

Однак, зауважив він, нині на території Білорусі перебуває фактично 12 тисяч особового складу російських окупаційних військ. І цього критично недостатньо для нападу на Україну на початку 2023 року. Якщо ж говорити про технічну складову цих 12 тисяч солдатів, то вони також узагалі не мають штатної комплектації щодо техніки.

Вони проходять навчання на 5 полігонах у Білорусі й поки що не можемо говорити про те, що там відбувається формування ударного угруповання,

– заявив Коваленко.

Військово-політичний оглядач наголосив, що саме формування ударного угруповання може свідчити про загрозу вторгнення з боку Білорусі.

Що буде свідчити про реальну загрозу з Білорусі

Коваленко зауважив, що, якщо мовиться вже про 150 тисяч солдатів, то виникає питання – чим окупанти будуть їх забезпечувати. Адже російській армії бракує техніки, шоломів, бронежилетів та стрілецької зброї. Загарбники можуть підготувати якісь піхотні підрозділи, а повноцінні батальйонно-тактичні групи вже давно не можуть формувати.

Тому так – загроза залишається. Але це не загроза найближчого часу,

– наголосив військово-політичний оглядач.

Адже, пояснив він, окупантам потрібно підготувати цей ресурс, реалізувати хоча б якесь оснащення. Далі буде підготовка ударного угруповання. Й лише після цього може розпочатися вторгнення. А ці 3 етапи неможливо реалізувати непомітно – наша розвідка та міжнародних партнерів буде це фіксувати.

Коваленко припустив, чи буде вторгнення з боку Білорусі: дивіться відео

Коли можливий наступ із Білорусі

Коваленко не виключає, що це може статися впродовж пів року. Якщо найближчими днями розпочнеться формування ударного угруповання, то окупанти матимуть таку можливість. Питання в тому, який саме ресурс вони можуть розглядати в рамках плану щодо вторгнення з боку Білорусі – чи це буде 60 тисяч особового складу, чи 80 тисяч, чи 100 тисяч.

Отже, резюмував він, ми повинні спостерігати, як на території Білорусі відбувається накопичення цього ресурсу. Наявного там нині недостатньо, але, коли буде 30 або 40 тисяч – це буде досить серйозний контингент, який можна розглядати як загрозу. Тому треба стежити саме за цим і потім уже казати, що рівень загрози не мінімальний, а вже середній або навіть вищий.

Навіщо пропагандисти заговорили про наступ із Білорусі

У Центрі протидії дезінформації наголосили, що російські та білоруські ЗМІ запустили інформаційно-психологічну операцію про напад з Білорусі найближчим часом, яка спрямована на створення панічних настроїв в українському суспільстві. Звісно, у перспективі все ж зберігається загроза застосування військового угруповання, однак зараз для цього у ворожої армії недостатньо озброєння.

Загроза нападу з Білорусі: коротко