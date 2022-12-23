Об этом 24 каналу сказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Он подчеркнул, что об угрозе нападения со стороны Беларуси будет свидетельствовать формирование там ударной группировки.

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Возможно ли вторжение из Беларуси в ближайшее время

Коваленко отметил, что когда командующий ВСУ Валерий Залужный говорил о подготовке Россией 150 тысяч резервистов, то говорилось прежде всего об одном из вариантов. То есть, существует определенная вероятность того, что они могут пойти на Киев.

Однако, отметил он, в настоящее время на территории Беларуси находится фактически 12 тысяч личного состава российских оккупационных войск. И этого критически недостаточно для нападения на Украину в начале 2023 года. Если же говорить о технической составляющей этих 12 тысяч солдат, то у них также вообще нет штатной комплектации по технике.

Они проходят обучение на 5 полигонах в Беларуси и пока не можем говорить о том, что там происходит формирование ударной группировки,

– заявил Коваленко.

Военно-политический обозреватель подчеркнул, что именно формирование ударной группировки может свидетельствовать об угрозе вторжения со стороны Беларуси.

Что будет свидетельствовать о реальной угрозе из Беларуси

Коваленко отметил, что если говорится уже о 150 тысячах солдат, то возникает вопрос – чем оккупанты будут их обеспечивать. Ведь российской армии не хватает техники, шлемов, бронежилетов и стрелкового оружия. Захватчики могут подготовить какие-нибудь пехотные подразделения, а полноценные батальонно-тактические группы уже давно не могут формировать.

Поэтому да – угроза остается. Но это не угроза ближайшего времени,

– подчеркнул военно-политический обозреватель.

Ведь, объяснил он, оккупантам нужно подготовить этот ресурс, реализовать хотя бы какое-нибудь оснащение. Дальше будет подготовка ударной группировки. И только после этого может начаться вторжение. А эти 3 этапа невозможно реализовать незаметно – наша разведка и международных партнеров будет это фиксировать.

Коваленко предположил, будет ли вторжение со стороны Беларуси: смотрите видео

Когда возможно наступление из Беларуси

Коваленко не исключает, что это может произойти в течение полугода. Если в ближайшие дни начнется формирование ударной группировки, то оккупанты будут иметь такую возможность. Вопрос в том, какой именно ресурс они могут рассматривать в рамках плана по вторжению со стороны Беларуси – будет ли это 60 тысяч личного состава, или 80 тысяч, или 100 тысяч.

Следовательно, резюмировал он, мы должны наблюдать, как на территории Белоруссии происходит накопление такого ресурса. Того, что там есть сейчас недостаточно, но когда будет 30 или 40 тысяч – это будет достаточно серьезный контингент, который можно рассматривать как угрозу. Поэтому надо следить именно за этим и потом уж говорить, что уровень угрозы не минимальный, а уже средний или даже выше.

Зачем пропагандисты заговорили о наступлении из Беларуси

В Центре противодействия дезинформации отметили, что российские и белорусские СМИ запустили информационно-психологическую операцию о нападении на Беларусь в ближайшее время, которая направлена на создание панических настроений в украинском обществе. Конечно, в перспективе все же сохраняется угроза применения военной группировки, однако сейчас для этого во вражеской армии недостаточно вооружения.

Угроза нападения из Беларуси: коротко