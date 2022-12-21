Ситуация на участке границы с Беларусью остается полностью контролируемой. Об этом в эфире 24 канала рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

Также интересно Война на два фронта: сможет ли Россия напасть на Молдову без сухопутного коридора

Обстановка на украинско-белорусской границе

Беларусь и Россия в последнее время пытаются нагнетать ситуацию в этом направлении. Это происходит путем развертывания "региональной группировки войск союзного государства".

Это и внезапная проверка боеготовности подразделений Беларуси, и совместные учения, которые проводят Россия и Беларусь. В рамках этих учений происходит и опрокидывание определенных подразделений,

– объяснил спикер ГПСУ.

В то же время он заверил, что Украина не исключает того, что либо с территории Беларуси произойдет повторное вторжение, либо же подразделения Беларуси присоединятся к открытой войне, развязанной Россией.

"Мы хорошо помним 24 февраля, откуда заходили подразделения России. Мы хорошо видим, как Россия давит на Беларусь, чтобы она присоединилась к этой войне. Поэтому мы должны быть готовы к развитию любых ситуаций", – подчеркнул Андрей Демченко.

В ГПСУ рассказали о возможном новом наступлении с Беларуси: смотрите видео

Граница под надежной охраной

Также спикер пограничного ведомства заверил, что в оборонном плане максимально укреплен, насколько это возможно. Речь как о линии границы, так и в пограничных.

Для того, чтобы и находящиеся там подразделения Государственной пограничной службы и дополнительные подразделения сил обороны, также усиливающие границу с Беларусью, имели возможность дать адекватный ответ любому, кто попытается зайти на нашу территорию по этому направлению,

– акцентировал Андрей Демченко.

В то же время он заверил, что рядом с самой границей значительных скоплений вражеских войск нет. В то же время, еще раз подчеркнул, что это направление могут привлечь к атаке на Украину.

Почему снова говорят о Беларуси