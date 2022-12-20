Об этом 20 декабря рассказали в мониторинговой группе "Белорусский гаюн". Они отметили, что ложную информацию распространил ряд телеграмм-каналов. В том числе и украинских.

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"Мы однозначно можем сказать, что это неправда. Эти фотографии сделали в 130 километрах от границы. И главное – фото были в интернете еще неделю назад", – заверили в мониторинговой группе.



Фейковые фото, распространяющие в сети / Скриншот телеграмму "Белорусский гаюн"

Что на самом деле происходит на границе

В комментарии для телеканала Эспрессо представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко рассказал, что ситуация на рубеже с Беларусью остается контролируемой. Там не было зафиксировано увеличение техники или личного состава.

Понимаем, что Белоруссия активно долгое время поддерживает Россию в войне. Даже эта проверка, которая проходила по ту сторону границы, последние дни для нас ничего не меняет, потому что мы усиливаем границу с Беларусью, как по линии границы, так и в пограничные, – заверил Демченко.

Он добавил, что в настоящее время рубеж максимально усилен в оборонном плане. Украина готова реагировать на все возможные действия противника.

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