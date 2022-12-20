Про це 20 грудня розповіли у моніторинговій групі "Беларускі гаюн". Вони зазначили, що неправдиву інформацію поширила низка телеграм-каналів. Зокрема, й українських.
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"Ми однозначно можемо сказати, що це неправда. Ці фотографії зробили за 130 кілометрів від кордону. Й головне – фото були в інтернеті ще тиждень тому", – запевнили у моніторинговій групі.
Фейкові фото, які поширюють в мережі / Скриншот телеграму "Беларускі гаюн"
Що насправді відбувається на кордоні
У коментарі для телеканалу Еспресо речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко розповів, що ситуація на рубежі з Білоруссю залишається контрольованою. Там не зафіксували збільшення техніки чи особового складу.
Розуміємо, що Білорусь активно довгий час підтримує Росію у війні. Навіть ця перевірка, яка відбувалась по той бік кордону останні дні для нас нічого не змінює, бо ми посилюємо кордон з Білоруссю, як по лінії кордону, так і в прикордонні, – запевнив Демченко.
Він додав, що наразі рубіж максимально посилений в оборонному плані. Україна готова реагувати на всі можливі дії ворога.
Що відомо загрозу з Білорусі: дані від "Беларускі гаюн"
- Росіяни стягували техніку на полігони Білорусі, де тренували своїх мобілізованих. Моніторингова група 20 грудня зафіксувала переміщення техніки й живої сили.
- Зокрема, з північних та центральних частин Білорусі перевозять на південь танки та вантажівки.
- Аналітики вважають, що російську техніку можуть транспортувати до прикордоння або на спільні навчання Росії та Білорусі поблизу рубежу з Україною.