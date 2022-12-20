Про це 20 грудня розповіли у моніторинговій групі "Беларускі гаюн". Вони зазначили, що неправдиву інформацію поширила низка телеграм-каналів. Зокрема, й українських.

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"Ми однозначно можемо сказати, що це неправда. Ці фотографії зробили за 130 кілометрів від кордону. Й головне – фото були в інтернеті ще тиждень тому", – запевнили у моніторинговій групі.



Фейкові фото, які поширюють в мережі / Скриншот телеграму "Беларускі гаюн"

Що насправді відбувається на кордоні

У коментарі для телеканалу Еспресо речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко розповів, що ситуація на рубежі з Білоруссю залишається контрольованою. Там не зафіксували збільшення техніки чи особового складу.

Розуміємо, що Білорусь активно довгий час підтримує Росію у війні. Навіть ця перевірка, яка відбувалась по той бік кордону останні дні для нас нічого не змінює, бо ми посилюємо кордон з Білоруссю, як по лінії кордону, так і в прикордонні, – запевнив Демченко.

Він додав, що наразі рубіж максимально посилений в оборонному плані. Україна готова реагувати на всі можливі дії ворога.

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