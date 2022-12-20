Об этом заявил высокопоставленный чиновник Госдепа США. Он отметил, что в настоящее время согласия в этом вопросе у Кремля нет.

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Чиновник сказал, что в высших военных кругах России идут внутренние дебаты о том, могут ли российские военные осуществить наступление.

Конечно, есть люди (в России – 24 канал), которые, я думаю, хотели бы провести наступательные операции в Украине. Есть и другие, у которых есть реальные вопросы относительно возможностей России сделать это,

– подчеркнул чиновник.

Он также отметил, что независимо от того, какой сценарий развития событий выберет Россия, власти США все равно продолжат оказывать помощь Украине.

По словам чиновника, Россия испытывает "значительную" нехватку боеприпасов, что создает серьезную проблему на линии фронта войны, и те, кого Москва призвала присоединиться к ее боевым силам, часто не были "сплоченными" подразделениями.

"Есть многое, с которыми россияне имеют дело с точки зрения наличия необходимого оборудования и боеприпасов, которые накладывают определенные ограничения на то, что они могут сделать", – сказал чиновник.

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