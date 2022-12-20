Россия сосредотачивает усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Оккупанты пытаются улучшить тактическое положение на Купянском и Лиманском направлениях.

Кстати Россия перебрасывает в Беларуссии технику и личный состав ближе к границе с Украиной

Оккупанты хотят улучшить тактическое положение под Купянском и Лиманом

В других направлениях, как рассказали в ВСУ, враг осуществляет оборону ранее занятых рубежей и сосредотачивает усилия на сдерживании действий подразделений Сил обороны Украины. В то же время россияне продолжают осуществлять обстрелы позиций наших войск и гражданских объектов вдоль линии столкновения.

Так в течение суток противник нанес 10 авиационных и 4 ракетных удара по гражданским объектам населенных пунктов Андреевка, Волчанск, Соледар, а также совершил около 20 обстрелов из РСЗО по Херсону.

Есть ли угроза наступления из Беларуси

В Генштабе ВСУ не фиксируют изменения на Волынском, Полесском направлениях. Сообщается, что признаки формирования наступательных группировок противника не выявлены.

"Указанные подразделения вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации продолжают находиться в приграничных с Украиной районах", – говорится в сообщении.

Ситуация на направлениях

На Бахмутском и Авдеевском направлениях враг продолжает вести наступательные действия. Там оккупанты совершили обстрелы из танков и всех типов артиллерии по позициям наших войск в районах 24 населенных пунктов.

На Северском и Слобожанском направлениях враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы позиций наших войск в районах 27 населенных пунктов. Оккупанты применили ударный БпЛА в районах населенных пунктов Поповка Черниговской области и Зибино Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях враг совершил обстрелы из танков и всего спектра артиллерии 15 населенных пунктов.

На Новопавловском направлении враг совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии позиций наших войск.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает обстреливать наши позиции и гражданскую инфраструктуру населенных пунктов вдоль правого берега реки Днепр. Враг совершил обстрелы из танков и всего спектра артиллерии 35 населенных пунктов.

ВСУ ударили по россиянам в Запорожье

В Генштабе подтвердили огненное поражение подразделениями Сил обороны Украины 18 декабря районов сосредоточения живой силы и техники на оккупированной территории Запорожья. В частности, в районах населённых пунктов Пологи, Васильевка и Каменка-Днепровская.

Потери противника составляют более 130 раненых оккупантов, уничтожено до 10 единиц вооружения и военной техники разного типа. Информация о погибших захватчиках уточняется.

Авиация сил обороны Украины в течение суток нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 12 ударов по позициям зенитно-ракетных комплексов противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за эти сутки поразили состав боеприпасов, 3 пункта управления и 8 районов сосредоточения живой силы врага.

Россия использует гражданские больницы для военных

Россия продолжает использовать сеть гражданских учреждений здравоохранения на временно оккупированной территории для лечения раненых российских оккупантов и наемников частных военных кампаний.

В Луганске городская многопрофильная больница обустроена под военный госпиталь российских оккупационных войск, который уже перегружен ранеными оккупантами.

Также в Генштабе ВСУ отметили, что россияне наращивают объемы перебрасывания мобилизованного личного состава, вооружения и военной техники, горюче-смазочных материалов и боеприпасов из дальневосточных регионов России.