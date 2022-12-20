Росія зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Окупанти намагаються покращити тактичне положення на Куп'янському та Лиманському напрямках.

До речі Росія перекидає у Білорусі техніку й особовий склад ближче до кордону з Україною

Окупанти хочуть покращити тактичне положення під Куп'янськом і Лиманом

На інших напрямках, як розповіли у ЗСУ, ворог здійснює оборону раніше зайнятих рубежів і зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України. Водночас росіяни продовжують здійснювати обстріли позицій наших військ та цивільних об'єктів вздовж лінії зіткнення.

Так протягом доби противник завдав 10 авіаційних та 4 ракетних удари по цивільних об'єктах населених пунктів Андріївка, Вовчанськ, Соледар, а також здійснив близько 20 обстрілів з РСЗВ по Херсону.

Чи є загроза наступу з Білорусі

У Генштабі ЗСУ не фіксують змін на Волинському, Поліському напрямках. Повідомляється, що ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

"Визначені підрозділи збройних сил Республіки Білорусь та Російської Федерації продовжують знаходитись в прикордонних з Україною районах", – йдеться у повідомленні.

Ситуація на напрямках

На Бахмутському та Авдіївському напрямках ворог продовжує вести наступальні дії. Там окупанти здійснили обстріли з танків та всіх типів артилерії по позиціях наших військ в районах 24 населених пунктів.

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли позицій наших військ в районах 27 населених пунктів. Окупанти застосували ударний БпЛА в районах населених пунктів Попівка Чернігівської області та Зибине Харківської області.

На Куп'янському та Лиманському напрямках ворог здійснив обстріли з танків та всього спектру артилерії 15 населених пунктів.

На Новопавлівському напрямку ворог здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії позицій наших військ.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує обстрілювати наші позиції та цивільну інфраструктуру населених пунктів вздовж правого берега річки Дніпро. Ворог здійснив обстріли з танків та всього спектру артилерії 35 населених пунктів.

ЗСУ вдарили по росіянах на Запоріжжі

У Генштабі підтвердили вогневе ураження підрозділами Сил оборони України 18 грудня районів зосередження живої сили та техніки на окупованій території Запоріжжя. Зокрема, у районах населених пунктів Пологи, Василівка і Кам'янка-Дніпровська.

Втрати противника складають понад 130 поранених окупантів, знищено до 10 одиниць озброєння і військової техніки різного типу. Інформація щодо загиблих загарбників уточнюється.

Авіація Сил оборони України протягом доби завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 12 ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за цю добу уразили склад боєприпасів, 3 пункти управління та 8 районів зосередження живої сили ворога.

Росія використовує цивільні лікарні для військових

Росія продовжує використовувати мережу цивільних закладів охорони здоров'я на тимчасово окупованій території для лікування поранених російських окупантів та найманців приватних військових кампаній.

У Луганську, міська багатопрофільна лікарня облаштована під військовий шпиталь російських окупаційних військ, який вже перевантажений пораненими окупантами.

Також у Генштабі ЗСУ зазначили, що росіяни нарощують обсяги перекидання мобілізованого особового складу, озброєння і військової техніки, пально-мастильних матеріалів та боєприпасів з далекосхідних регіонів Росії.