О новой партии военной техники сообщили в Минобороны Беларуси. В этот раз Россия передала своей союзнице партию зенитных ракетных комплексов "Тор-М2К", пишет 24 канал.

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Куда поедут ракетные комплексы

Белорусский генерал-майор Леонид Касинский рассказал, что партию вооружения страна получила в рамках "межправительственного договора о военно-техническом сотрудничестве Беларуси и России".

По его словам, в ближайшие дни эти комплексы поступят в соединения и воинские части, куда они назначены. Кроме того, Касинский заявил, будто личный состав армии Беларуси уже прошел подготовку и "успешно освоил эти комплексы".

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Справка. "Тор" – тактический зенитный ракетный комплекс, предназначенный для решения задач противовоздушной и противоракетной обороны на уровне дивизионного звена. Система "Тор" предназначена для прикрытия важных административных, экономических и военных объектов от ударов противорадиолокационных и крылатых ракет. Может работать как в ручном, с участием операторов, так и в полностью автоматическом режиме. Это средство поражения разного типа воздушных целей – как высокоскоростных, так и низкоскоростных на достаточно широком спектре высот.

К слову, это уже не первая поставка военной техники в Белорусь. В частности, 18 декабря войскам Беларуси передали не менее 6 единиц техники, среди которых:

станция помех УКВ связи Р-934УМ2 "Гроза-6".

пункт управления подразделениями радиоэлектронной борьбы Р-330КБ.

станция Р-327 "Цветок".

комплекс радиомониторинга и подавление УКВ-связи "Щит МДМ".

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