Диктатор говорит, что проверку провели "на всякий случай", потому что против Беларуси якобы кто планирует агрессию. Такое заявление Лукашенко выдал на совещании с военным и силовым блоком. Ее обнародовали на его официальном сайте, передает 24 канал.

Важно у Украины план действий, – ГУР об угрозе нападения Беларуси

Лукашенко готовится к воображаемой "агрессии против Беларуси"

Самопровозглашенный президент заявил, мол, "хочешь мира - готовься к войне".

Мы не можем исключать, что против нашей страны может быть развернута агрессия. По крайней мере, такую готовность со стороны наших соседей мы видим,

– сказал Лукашенко.

Диктатор рассказывает, будто знает, кто "подталкивает в спину соседей", чтобы те, будто создавали напряжение на границах.

Лукашенко проверил 2 направления

Так, Лукашенко сказал, что проверяли 2 направления: западное и северо-западное. Там провели тренировки и обучение силам быстрого реагирования в армии.

"На всякий случай. Все мы должны учиться", – подытожил он.

Кроме того, диктатор напомнил, что в Беларуси и России, "согласно давнему договору", создана группировка вооруженных сил "для совместного реагирования на угрозы Союзному государству".

Проверка войск в Беларуси: что известно

В Беларуси 13 декабря началась внезапная проверка войск по приказу Лукашенко. Войска выдвинулись в назначенные районы, осуществили их инженерное оборудование, организовали охрану и оборону, а также должны были навести мостовые переправы через реки Неман и Березина.

К проверке привлекли 2 танковых роты 7 отдельного танкового батальона. Подразделения должны совершить марш по пункту дислокации на полигон "Гожский" в Гродненский район.

Отметим, в информационном пространстве все чаще раздаются заявления о возможном наступлении из Беларуси. Однако разведка уверяет, что ныне угроза низкая, но ВСУ готовы к обороне на Севере.