Диктатор каже, що перевірку провели "на всякий випадок", бо проти Білорусі нібито хтось планує агресію. Таку заяву Лукашенко видав на нараді з військовими та силовим блоком. Її оприлюднили на його офіційному сайті, передає 24 канал.

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Лукашенко готується до уявної "агресії проти Білорусі"

Самопроголошений президент заявив, мовляв, "хочеш миру – готуйся до війни".

Ми не можемо виключати, що проти нашої країни може бути розгорнута агресія. Принаймні таку готовність з боку наших сусідів ми бачимо,

– сказав Лукашенко.

Диктатор розповідає, нібито знає, хто "підштовхує в спину сусідів", щоб ті, начебто створювали напругу на кордонах.

Лукашенко перевірив 2 напрямки

Так, Лукашенко сказав, що перевіряли 2 напрямки: західний та північно-західний. Там провели тренування та навчання сил швидкого реагування в армії.

"Про всяк випадок. Усі ми повинні навчатися", – підсумував він.

Крім того, диктатор нагадав, що у Білорусі та Росії, "згідно з давнім договором", створено угруповання збройних сил "для спільного реагування на загрози Союзній державі".

Перевірка військ у Білорусі: що відомо

У Білорусі 13 грудня почали раптову перевірку військ за наказом Лукашенка. Війська висунулись у призначені райони, здійснили їхнє інженерне обладнання, організували охорону та оборону, а також мали навести мостові переправи через річки Неман та Березина.

До перевірки залучили 2 танкові роти 7 окремого танкового батальйону. Підрозділи мають здійснити марш із пункту дислокації на полігон "Гозький" у Гродненський район.

Зазначимо, в інформаційному просторі все частішу лунають заяви про можливий наступ з Білорусі. Однак розвідка запевняє, що наразі загроза – низька, але ЗСУ готові до оборони на Півночі.