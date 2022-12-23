Про нову партію воєнної техніки повідомили в Міноборони Білорусі. Цього разу Росія передала своїй союзниці партію зенітних ракетних комплексів "Тор-М2К", пише 24 канал.

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Куди поїдуть ракетні комплекси

Білоруський генерал-майор Леонід Касінський розповів, що партію озброєнь країна отримала в рамках "міжурядового договору про військово-технічне співробітництво Білорусі та Росії".

За його словами, найближчими днями ці комплекси надійдуть до з'єднань і військових частин, куди вони призначені. Крім того, Касінський заявив, буцімто особовий склад армії Білорусі уже пройшов підготовку та "успішно освоїв ці комплекси".

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До слова, це вже не перше постачання військової техніки до Білорусі. Зокрема, 18 грудня військам Білорусі передали не менше 6 одиниць техніки, серед якої:

  • станція перешкод УКХ зв'язку Р-934УМ2 "Гроза-6".
  • пункт управління підрозділами радіоелектронної боротьби Р-330КБ.
  • станція Р-327 "Квітка".
  • комплекс радіомоніторингу та придушення УКХ-зв'язку "Щит МДМ".

Загроза наступу з Білорусі: останні новини

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  • До перевірки залучили 2 танкові роти 7 окремого танкового батальйону. Підрозділи мають здійснити марш із пункту дислокації на полігон "Гозький" у Гродненський район.
  • Після зустрічі кремлівського диктатора Владіміра Путіна та Лукашенка почалися масові пересування військової техніки й підготовка до атаки. Однак згодом цю інформацію спростували. Військовий експерт Михайло Притула зауважив, що у Путіна поки немає сил для нападу з Білорусі.
  • Разом з тим аналітики моніторингової групи повідомляють, що російські сили у Білорусі таки перекидають техніку та особовий склад з полігонів ближче до кордону з Україною.