Таку думку 24 каналу висловив військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Раніше повідомлялось про мету закриття прикордонних з Україною регіонів Білорусі.

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Інформаційно-психологічна операція росіян

Мусієнко розповів, що нині йде надпотужна інформаційно-психологічна операція росіян. Путін тут важливий учасник, він відіграє головну роль під час візиту до Лукашенка. Після того як Путін відвідав Мінськ ця активізація відбувається для надпотужного психологічного тиску на українське суспільство, щоб створювати ілюзію того, що Білорусь готується вступити у війну. Можливо, це дійсно ознаки підготовки Білорусі.

Однак це треба сприймати як початки якоїсь підготовки з переміщення військ,

– зазначив військовий експерт.

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Ударного угруповання на кордоні поки немає

Він продовжив, що великої кількості й великого угруповання, яке можна було б назвати ударним, зараз непомітно на білорусько-українському кордоні. Якщо війська будуть накопичуватись, то це буде помітно за місяць – півтора.

"На весну лише за таких умов можна чекати реальної загрози наступу. Це більше схоже на надпотужну інформаційно-психологічну операцію. Звісно, відбуваються, можливо, й якісь підготовчі процеси, та поки це більше схоже на ІПСО для того, аби сіяти страх, паніку тощо", – зауважив керівник Центру військово-правових досліджень.

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