Адже, схоже, самопроголошений білоруський президент Александр Лукашенко вирішив більше до Москви не їздити, а Путін все ж не втрачає надії схилити його до безпосередньої участі у війні проти України. Про це військовий експерт Олег Жданов розказав у стрімі на своєму ютуб-каналі, повідомляє 24 канал.

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Лукашенко не погодився на вимоги Путіна

Він зауважив, що Лукашенко виявився напрочуд впертим і стійким, адже візит, ймовірно, не дав тих результатів, яких хотів досягти Путін. Лукашенко навряд чи погодився на наступ білоруських військ на Україну, тож диктатори "домовилися далі домовлятися".

Військовий експерт додав, що навіть американський Інститут вивчення війни зазначає, що Лукашенко наполягав на тому, що Білорусі потрібно захищати західні кордони та захищатися від НАТО – це було його основною риторикою.

"Це говорить про те, що для інших цілей він не розглядає збройні сили Білорусі, а захист від Заходу та НАТО – це, знову ж таки, навчання вздовж кордонів, як це було всі 9 місяців цієї війни", – зауважив військовий експерт.

Також, за його словами, під великим питанням залишається і застосування російських військ з території Білорусі, адже поки ознак того, що Лукашенко відмовить Росії і в наданні своєї території для нападу на Україну, немає.

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Зустріч була даремною

Тож білоруський президент не задовольнив Путіна – не підписав союзний договір, відкрито його не підтримав, про ОДКБ не згадував. Натомість випросив багато хорошого для себе –ОТРК "Іскандер", ракети якого можуть бути носіями ядерної зброї, ЗРК С-400 та навіть якісь важкі літаки, можливо, типу Ту-22 М3. Утім тут ще цікаво подивитися, чи справді Путін передасть усе це Білорусі.

Звісно, не могло обійтися без якихось обіцянок у відповідь від Лукашенка. Він, скоріш за все, пообіцяв далі шити росіянам форму, ремонтувати техніку та, можливо, передати якісь озброєння та боєприпаси для російської армії

Ось такий даремний візит відбувся. Потовкли воду в ступі і роз'їхалися додому,

– підкреслив Жданов.

Він додав, що на цій зустрічі повністю змінилася полярність – Лукашенко має тверду переговорну позицію. Це говорить про те, що, можливо, за його спиною, стоїть Сі Цзіньпін, а також маячать сепаратні переговори із Заходом. Путін же залишився просто біля розбитого корита.

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