Ведь, похоже, что самопровозглашенный белорусский президент Александр Лукашенко решил больше не ездить в Москву, а Путин все же не теряет надежды склонить его к непосредственному участию в войне против Украины. Об этом военный эксперт Олег Жданов рассказал в стриме на своем ютуб-канале, сообщает 24 канал.

Обратите внимание Готов ли Путин убить Лукашенко, если тот не нападет на Украину: что думает Данилов

Лукашенко не согласился с требованиями Путина

Он отметил, что Лукашенко оказался удивительно упрямым и устойчивым, ведь визит, вероятно, не дал тех результатов, которых хотел достичь Путин. Лукашенко вряд ли согласился на наступление белорусских войск на Украину, так что диктаторы "договорились дальше договариваться".

Военный эксперт добавил, что даже американский Институт изучения войны отмечает, что Лукашенко настаивал на том, что Беларуси нужно защищать западные границы и защищаться от НАТО – это была его основная риторика.

"Это говорит о том, что для других целей он не рассматривает вооруженные силы Беларуси, а защита от Запада и НАТО – это, опять же, обучение вдоль границ, как это было все 9 месяцев этой войны", – отметил военный эксперт.

Также, по его словам, под большим вопросом остается и применение российских войск с территории Беларуси, ведь пока признаков того, что Лукашенко откажет России и в предоставлении своей территории для нападения на Украину, нет.

Олег Жданов о встрече Путина и Лукашенко в Минске: смотрите видео

Встреча была напрасной

Так что белорусский президент не удовлетворил Путина – не подписал союзный договор, открыто его не поддержал, об ОДКБ не упоминал. Зато выпросил много хорошего для себя – ОТРК "Искандер", ракеты которого могут быть носителями ядерного оружия, ЗРК С-400 и даже тяжелые самолеты, возможно, типа Ту-22 М3. Впрочем, еще интересно посмотреть, действительно ли Путин передаст все это Беларуси.

Конечно, не могло обойтись без каких-либо ответных обещаний от Лукашенко. Он, скорее всего, пообещал и дальше шить россиянам форму, ремонтировать технику и, возможно, передать какие-то вооружения и боеприпасы для российской армии.

Вот такой бесполезный визит состоялся. Потолкли воду в ступе и разъехались домой,

– подчеркнул Жданов.

Он добавил, что на этой встрече полностью изменилась полярность – у Лукашенко твердая переговорная позиция. Это говорит о том, что, возможно, за его спиной стоит Си Цзиньпин, а также маячат сепаратные переговоры с Западом. Путин же остался просто у разбитого корыта.

Готова ли Украина к возможному нападению из Беларуси