Свое мнение о том, отдаст ли Владимир Путин приказ о ликвидации Александра Лукашенко, секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал в эфире национального телемарафона. Следует отметить, что накануне была информация о том, что Россия может устроить покушение на самопровозглашенного белорусского президента для того чтобы Беларусь стала непосредственной участницей войны против Украины.

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Готов ли Путин убить Лукашенко

Алексей Данилов считает, что Владимир Путин не готов отдать приказ об убийстве Александра Лукашенко, если тот откажется от непосредственного участия в войне против Украины.

По словам секретаря СНБО, убийство Лукашенко стало бы крайним поступком в отношении Беларуси и отметил позиции белорусского народа относительно перспективы войны против Украины.

Если пойдет (на убийство Лукашенко – 24 канал), то это уже будет крайняя вещь по отношению к Беларуси, потому что белорусский народ не желает воевать с нами,

– подчеркнул Данилов.

Угроза наступления из Беларуси: последние главные события

19 декабря впервые за 3 года кремлевский диктатор Владимир Путин прибыл в Минск на переговоры с Александром Лукашенко. Диктаторы договорились продолжать практику совместных военных учений. Кроме того, хотят заниматься созданием новой военной техники.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины заявили, что Россия в Минске, кроме стремления втянуть Беларусь в полномасштабную наземную операцию, пыталась выжать из белорусского ОПК максимум возможностей для своей армии. Об этом до встречи Путина и Лукашенко также информировало белорусское подполье.

Аналитики из Института по изучению войны считают, что Лукашенко, вероятно, отклонил усилия Путина. В частности, кремлевскому диктатору не удалось вынудить Беларусь к сухопутной войне против Украины.

Однако на следующий день аналитики мониторинговой группы "Беларускі Гаюн" сообщили, что Россия начала опрокидывание на юг Беларуси технику, которую раньше привезли на полигоны с мобилизованными российскими военными Российские силы опрокидывают в направлении границ Украины. Аналитики отмечают, что российскую технику могут перевозить в приграничье или везут на совместные учения России и Беларуси вблизи границы с Украиной.