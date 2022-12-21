Такий сценарій можливий. Про це для 24 каналу розповів військовий експерт Андрій Харук.
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"Уже той факт, що ця інформація з'явилася у ЗМІ, належним чином має насторожити організаторів провокацій", – зазначив експерт.
Що вже робили росіяни
З іншого боку, за словами Харука, можемо згадати, що подібні провокації уже були ще весною. Тоді росіяни з власного штурмовика пускали ракети у повітряний простір над Україною й били по білоруському селу.
Білоруси спокійно це проковтнули, оскільки Лукашенко не зацікавлений вступати у пряму війну проти України. Провокації організовувати можна, але невідомо, наскільки вони виявляться дієвими для досягнення мети, – зазначив Харук.
Небезпека з Білорусі: інформація від підпілля
- За інформацією Центру національного спротиву, найманців на кордоні розділили на 2 групи по 80 та 90 людей. Вони розташувалися у Гомельській області, а саме – у селі Крупєйкі Лоєвського району.
- Білорусь запровадили обмеження на в'їзд до Лоєвського району та прикордоння.
- Окупанти мають легкоброньовану техніку, вантажні автомобілі. Також до угруповань увійшли інженерні підрозділи.