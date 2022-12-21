Такой сценарий возможен. Об этом для 24 канала рассказал военный эксперт Андрей Харук.
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"Уже тот факт, что эта информация появилась в СМИ, должным образом насторожить организаторов провокаций", – отметил эксперт.
Что уже делали россияне
С другой стороны, по словам Харука, мы можем вспомнить, что подобные провокации уже были еще весной. Тогда россияне из собственного штурмовика пускали ракеты в воздушное пространство над Украиной и били по белорусскому селу.
Белорусы спокойно проглотили это, поскольку Лукашенко не заинтересован вступать в прямую войну против Украины. Провокации организовывать можно, но неизвестно, насколько они окажутся действенными для достижения целей, – отметил Харук.
Опасность из Беларуси: информация от подполья
- По информации Центра национального сопротивления, наемников на границе разделили на 2 группы по 80 и 90 человек. Они расположились в Гомельской области, а именно – в селе Крупейки Лоевского района.
- Беларусь ввела ограничения на въезд в Лоевский район и приграничье.
- Оккупанты имеют легкобронированную технику, грузовые автомобили. Также в группировки вошли инженерные подразделения.