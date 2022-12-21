Зокрема, на фото можна побачити МіГ-31К, А-50 і 20 вертольотів. Знімки зробили 19 грудня.
До теми Таке вже було весною: для чого вагнерівців перекинули в Білорусь
Що росіяни розмістили в Мачулищах
На супутниковому знімку аеродрому в Мачулищах видно, що там дислокуються:
- ДРЛО Іл-76 А-50У "Сергій Атаянц" (RF-93966);
- Ан-26 ВПС РБ – 2 одиниці (EW-007DD і EW-009DD);
- Іл-76 ВПС РБ – 2 одиниці (EW-004DE і EW-005DE);
- Ту-134 ВКС РФ (RF-65681);
- Вертольоти Мі-8 і Мі-24 ВПС РБ – орієнтовно 20 одиниць;
- МіГ-31К ВКС РФ – 3 одиниці (RF-95194, RF-92445, RF-92215).
Дивіться фото, що окупанти розмістили у Білорусі / Фото "Беларускі Гаюн"
Загроза наступу з Білорусі: коротко
- Після зустрічі кремлівського диктатора Владіміра Путіна та самопроголошеного президента Білорусі Алєксандра Лукашенка почалися масові пересування військової техніки й підготовка до атаки. Однак згодом цю інформацію спростували. Військовий експерт Михайло Притула зауважив, що у Путіна поки немає сил для нападу з Білорусі.
- За його словами, для наступу на Україну там має бути зосереджено щонайменше 200 – 300 тисяч військових, бронетехніка, артилерія, ракетні війська, велика кількість автомобільної техніки тощо. Ба більше, це все треба зібрати одномоментно.
- У Міноборони України заявили, що ризик наступу з Білорусі існує, оскільки вона системно підтримує Росію та дозволяє атакувати нашу країну зі своєї території. Проте міністр оборони Олексій Резніков вважає, що про вступ у війну саме білоруських військових не мовиться.