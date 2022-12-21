Зокрема, на фото можна побачити МіГ-31К, А-50 і 20 вертольотів. Знімки зробили 19 грудня.

До теми Таке вже було весною: для чого вагнерівців перекинули в Білорусь

Що росіяни розмістили в Мачулищах

На супутниковому знімку аеродрому в Мачулищах видно, що там дислокуються:

ДРЛО Іл-76 А-50У "Сергій Атаянц" (RF-93966);

Ан-26 ВПС РБ – 2 одиниці (EW-007DD і EW-009DD);

Іл-76 ВПС РБ – 2 одиниці (EW-004DE і EW-005DE);

Ту-134 ВКС РФ (RF-65681);

Вертольоти Мі-8 і Мі-24 ВПС РБ – орієнтовно 20 одиниць;

МіГ-31К ВКС РФ – 3 одиниці (RF-95194, RF-92445, RF-92215).

Дивіться фото, що окупанти розмістили у Білорусі / Фото "Беларускі Гаюн"

Загроза наступу з Білорусі: коротко