В частности, на фото можно увидеть МиГ-31К, А-50 и 20 вертолетов. Снимки сделаны 19 декабря.

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Что россияне разместили в Мачулищах

На спутниковом снимке аэродрома в Мачулищах видно, что там дислоцируются:

ДРЛО Ил-76 А-50У "Сергей Атаянц" (RF-93966);

Ан-26 ВВС РБ – 2 единицы (EW-007DD и EW-009DD);

Ил-76 ВВС РБ – 2 единицы (EW-004DE и EW-005DE);

Ту-134 ВКС РФ (RF-65681);

Вертолеты Ми-8 и Ми-24 ВВС РБ – ориентировочно 20 единиц;

МиГ-31К ВКС РФ – 3 единицы (RF-95194, RF-92445, RF-92215).

Смотрите фото, что оккупанты разместили в Беларуси / Фото "Белорусские Гаюн"

Угроза наступления из Беларуси: коротко