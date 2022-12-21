В частности, на фото можно увидеть МиГ-31К, А-50 и 20 вертолетов. Снимки сделаны 19 декабря.
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Что россияне разместили в Мачулищах
На спутниковом снимке аэродрома в Мачулищах видно, что там дислоцируются:
- ДРЛО Ил-76 А-50У "Сергей Атаянц" (RF-93966);
- Ан-26 ВВС РБ – 2 единицы (EW-007DD и EW-009DD);
- Ил-76 ВВС РБ – 2 единицы (EW-004DE и EW-005DE);
- Ту-134 ВКС РФ (RF-65681);
- Вертолеты Ми-8 и Ми-24 ВВС РБ – ориентировочно 20 единиц;
- МиГ-31К ВКС РФ – 3 единицы (RF-95194, RF-92445, RF-92215).
Смотрите фото, что оккупанты разместили в Беларуси / Фото "Белорусские Гаюн"
Угроза наступления из Беларуси: коротко
- После встречи кремлевского диктатора Владимира Путина и самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко начались массовые передвижения военной техники и подготовка к атаке. Однако впоследствии эту информацию опровергли. Военный эксперт Михаил Притула отметил, что у Путина пока нет сил для нападения из Белоруссии.
- По его словам, для наступления на Украину там должно быть сосредоточено не менее 200 – 300 тысяч военных, бронетехника, артиллерия, ракетные войска, большое количество автомобильной техники. Более того, это все нужно собрать одномоментно.
- В Минобороны заявили, что риск наступления из Беларуси существует, поскольку она системно поддерживает Россию и позволяет атаковать нашу страну со своей территории. Однако министр обороны Алексей Резников считает, что о вступление в войну именно белорусских военных не говорится.