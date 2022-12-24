Про це заявили в американському Інституті вивчення війни. Водночас там попередили, що це може бути лише російською інформаційною операцією. Це означає, що 100% впевненості у тому, чи буде новий наступ, немає.
Важливо Рівень загрози не мінімальний: чи готова Росія до наступу з Білорусі
Аналітики стверджують, що наявні індикатори є неоднозначними.
Одні перевірені докази нарощування російських військ у Білорусі свідчать до підготовки до нового наступу. Однак фактів, що Москва активно готує ударні сили в Білорусі, поки що не існує,
– зазначили в ISW.
Чи дійсно Україна "тисне" на Захід, залякуючи новим наступом з Білорусі
Деякі західні аналітики помилково припускають, що це є інформаційною кампанією України. Мовляв, у такий спосіб Володимир Зеленський хоче чинити тиск на Захід, аби збільшити надання Києву зброї. У ISW спростували це, заявивши, що такі дані не відповідають дійсності.
Коли Росія може вдруге напасти на Північ України
Водночас повторне широкомасштабне російське вторгнення з Білорусі малоймовірне цієї зими, але це можливість, до якої слід ставитися серйозно. Самі ж російські військові блогери говорять про зимово-весняний період.
Попереджувальний прогноз ISW від 15 грудня щодо можливого російського наступу на північ України взимку 2023 року залишається найгіршим сценарієм. Наразі ISW оцінює ризик російського вторгнення в Україну з боку Білорусі як низький, але можливий,
– мовиться у звіті.
Там зауважили, що самі білоруські сили без підтримки Росії навряд чи становлять загрозу.
Загроза нападу з Білорусі: головне
- Представник пресслужби ГУР Андрій Юсов заявив, що напад із Білорусі зараз є малоймовірним. Однак у ЗСУ мають план дій на випадок різних сценаріїв.
- Водночас у Державній прикордонній службі вважають, що російська ПВК "Вагнера", імовірно, готується до імітації обстрілу з боку України території Білорусі.
- Втім, кордон з останньою перебуває під надійною охороною українських військ.
- А очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що загроза нового російського вторгнення з північного кордону України Білоруссю не є неминучою.