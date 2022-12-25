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Внимание Обстрел центра Херсона, возможное увольнение Николаевщины: хронология 304 дня войны

02:45 Стало известно, что мировые лидеры в рождественских поздравлениях упоминали Украину. В частности, об украинцах говорили президенты Литвы, Латвии, Эстонии, США, Германии, Польши и Бельгии, а также короли Испании и Бельгии.

01:14 На передовой погиб разработчик культовой украинской игры. Речь идет о Владимире Ежове, который создал STALKER.

00:22 В Харькове переименовали театр, названный в честь Пушкина. Решение приняли депутаты областного горсовета, теперь его полное название – "Харьковский академический драматический театр".

00:03 В России 24 декабря внезапно скончался глава компании по производству носителей для "Калибров". Александр Бузаков был генеральным директором компании "Адмиралтейские верфи". Мужчина скончался в возрасте 67 лет, причины пока неизвестны.