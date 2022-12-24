Главные события по состоянию на 24 декабря – читайте в материале 24 канала.

Внимание Помощь от Нидерландов, как Зеленский добирался до США: хронология 303 дня войны

01:57 Президент Владимир Зеленский подписал указы об изменениях послов Украины сразу в 4 странах мира. Речь идет о: Перу, ОАЭ, Болгарии и Латвии.

00:38 Немецкое правительство заявило, что приостанавливает сотрудничество с Ираном. Причиной этого стало подавление протестов властями страны.

00:14 В Донецке прогремели мощные взрывы После этого в части города исчезло электроснабжение.